В Ростове предлагают построить подземный переход на Северном



Житель Ростова предлагает построить подземный переход в Северном микрорайоне на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Волкова.



Николай Лебедев отмечает, что на этом участке пешеходы часто перебегают дорогу. При этом недалеко от кольца есть пешеходные переходы со светофорами. Однако это не совсем удобно и люди, сокращая путь, бегут под колёса автомобилей.



Ростовчанин считает необходимым построить подземный переход с выходами во все стороны, подобный тому, что на проспекте Ворошиловском.

- Кроме того, следует убрать все светофоры. Оставить их только возле поликлиники, – отмечает автор инициативы, размещенной на городском сервисе.



По мнению горожанина, с появлением подземного пешеходного перехода, на этом участке дороги станет меньше пробок, а переход дороги станет более безопасным.