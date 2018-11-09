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В Ростове предлагают построить подземный переход на Северном

В Ростове предлагают построить подземный переход на Северном
Житель Ростова предлагает построить подземный переход в Северном микрорайоне на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Волкова.

Николай Лебедев отмечает, что на этом участке пешеходы часто перебегают дорогу. При этом недалеко от кольца есть пешеходные переходы со светофорами. Однако это не совсем удобно и люди, сокращая путь, бегут под колёса автомобилей.

Ростовчанин считает необходимым построить подземный переход с выходами во все стороны, подобный тому, что на проспекте Ворошиловском.
- Кроме того, следует убрать все светофоры. Оставить их только возле поликлиники, – отмечает автор инициативы, размещенной на городском сервисе.

По мнению горожанина, с появлением подземного пешеходного перехода, на этом участке дороги станет меньше пробок, а переход дороги станет более безопасным.

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