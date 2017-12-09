В Ростове появится генконсульство Узбекистана



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В Ростове-на-Дону появится генеральное консульство Узбекистана. Ведомство откроют в связи с большим количеством граждан республики в России, в том числе трудовых мигрантов.



Соответствующее распоряжение было принято правительством России. Как отмечается в документе, расширение сети консульских учреждений Узбекистана в нашей стране позволит улучшить качество консульского обслуживания граждан Узбекистана, в частности, трудовых мигрантов.



К консульскому округу ведомства в донской столице будут отнесены также Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Отметим, ранее генконсульства Узбекистана были открыты в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Казани.