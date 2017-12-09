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В Ростове появится генконсульство Узбекистана

В Ростове появится генконсульство Узбекистана
Фото: Allwomanday.ru

В Ростове-на-Дону появится генеральное консульство Узбекистана. Ведомство откроют в связи с большим количеством граждан республики в России, в том числе трудовых мигрантов.

Соответствующее распоряжение было принято правительством России. Как отмечается в документе, расширение сети консульских учреждений Узбекистана в нашей стране позволит улучшить качество консульского обслуживания граждан Узбекистана, в частности, трудовых мигрантов.

К консульскому округу ведомства в донской столице будут отнесены также Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.
Отметим, ранее генконсульства Узбекистана были открыты в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Казани.

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