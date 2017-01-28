В Ростове появился необычный музыкальный фонарь для влюбленных





В Ростове в переулке Семашко появился необычный музыкальный фонарь для влюбленных. Такой подарок горожанам и гостям города сделали ко Дню всех влюбленных.



Фонарь для влюбленных установили между улицами Социалистической и Серафимовича.



Для того чтобы фонарь «заиграл», необходимо скачать специальное приложение «Light of Fantasy» на телефон, разработанное на базе Android и IOS, которое позволяет установить соединение с фонарем. Музыка из фонаря начинает играть после нажатия на сердца на экране телефона.



Разработчики необычного предмета уличного дизайна снабдили музыкальный фонарь почти 70 мелодиями, чтобы песни при воспроизведении не повторялись.