Авторизация

Регистрация


  • USD 57.63
  • EUR 68.79
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове появилась мемориальная доска народному артисту СССР Михаилу Бушнову

В Ростове появилась мемориальная доска народному артисту СССР Михаилу Бушнову

В Ростове состоялось торжественное открытие мемориальной доски народному артисту СССР Михаилу Бушнову. Памятную плиту разместили на фасаде дома театрального деятеля на Кировском проспекте 27 декабря.

Михаил Ильич более пятидесяти лет играл на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Бушнов прошел Великую Отечественную войну и получил признание на профессиональном поприще. Ему присвоено звание «Народный артист Советского Союза», он лауреат государственной премии России в области театрального искусства и Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство».

Кроме того, артист преподавал в Ростовском филиале Санкт-Петербургского университета культуры и искусства и курировал актерские курсы Ярославского театрального института в Шахтах и Новочеркасске. Михаил Бушнов скончался на 91-м году жизни в 2014 году.

На счету почетного жителя Ростова и области - почти 200 разноплановых ролей. Талант актера позволял ему создавать образы царей, крестьян, графов, разведчиков, героев античности и вождей революции.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.