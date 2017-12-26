В Ростове появилась мемориальная доска народному артисту СССР Михаилу Бушнову





В Ростове состоялось торжественное открытие мемориальной доски народному артисту СССР Михаилу Бушнову. Памятную плиту разместили на фасаде дома театрального деятеля на Кировском проспекте 27 декабря.



Михаил Ильич более пятидесяти лет играл на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Бушнов прошел Великую Отечественную войну и получил признание на профессиональном поприще. Ему присвоено звание «Народный артист Советского Союза», он лауреат государственной премии России в области театрального искусства и Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство».



Кроме того, артист преподавал в Ростовском филиале Санкт-Петербургского университета культуры и искусства и курировал актерские курсы Ярославского театрального института в Шахтах и Новочеркасске. Михаил Бушнов скончался на 91-м году жизни в 2014 году.



На счету почетного жителя Ростова и области - почти 200 разноплановых ролей. Талант актера позволял ему создавать образы царей, крестьян, графов, разведчиков, героев античности и вождей революции.