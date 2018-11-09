В Ростове потратят почти 4 миллиона на устройство поливочной системы на Фонтанной площади



В Ростове-на-Дону планируется потратить 3 миллиона 771 тысячу рублей на благоустройство Фонтанной площади. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.



Согласно техзаданию на площади необходимо обустроить поливочную систему. Для этого подрядчик должен закупить 30 разных материалов и элементов. Нужно, чтобы они отвечали государственным стандартам качества.



Закупив всё необходимое, компания займется установкой поливочной системы. Конструкция должна прослужить не менее трёх лет. Закончить обустройство надо к Новому году, а именно - 25 декабря.



Победителя определят 3 декабря. Заявки принимаются до 28 ноября.