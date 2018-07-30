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В Ростове потратят 700 тысяч рублей на праздничный фейерверк ко Дню города

В Ростове потратят 700 тысяч рублей на праздничный фейерверк ко Дню города
На салют, приуроченный ко Дню города, в Ростове-на-Дону потратят 700 тысяч рублей. Управление культуры Ростова в настоящее время ищет подрядчика через сайт госзакупок.

Максимальная цена контракта с подрядчиком — 700 тысяч рублей. По плану фейерверки запустят 15 сентября в 22:00 на Театральной площади.

Подрядчик, выигравший в аукционе, должен организовать не менее 59 видов салютов. Исполнитель контракта определится 13 августа.

Напомним, в прошлом, 2017 году, запуск фейерверков в честь Дня города был отменен. Причиной стал крупный пожар на Театральном спуске. Он произошел 21 августа и оставил сотни ростовчан без дома.

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