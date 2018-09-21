В Ростове посреди дороги просел асфальт



В Ростове посреди проезжей части просел асфальт. Яма образовалась на улице Сарьяна между 31-ой и 33-ей линиями. Об этом сообщают пользователи соцсетей.



По словам жителей, на этом участке постоянно передвигаются автомобили. Они опасаются, что однажды какая-нибудь из машин провалится в дорожную яму.



При этом уже на протяжении двух недель жители не могут добиться ремонта. Только однажды ростовчане смогли дозвониться до Объединенной диспетчерской службы Пролетарского района, однако это не принесло результата.



– Нам пообещали, что скоро рабочие приедут и все посмотрят. Однако до сих пор ничего не сделано. Скоро начнут появляться новости, что еще одно авто провалилось в дыру в асфальте, – пожаловались жители.