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В Ростове посреди дороги просел асфальт

В Ростове посреди дороги просел асфальт
В Ростове посреди проезжей части просел асфальт. Яма образовалась на улице Сарьяна между 31-ой и 33-ей линиями. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам жителей, на этом участке постоянно передвигаются автомобили. Они опасаются, что однажды какая-нибудь из машин провалится в дорожную яму.

При этом уже на протяжении двух недель жители не могут добиться ремонта. Только однажды ростовчане смогли дозвониться до Объединенной диспетчерской службы Пролетарского района, однако это не принесло результата.

– Нам пообещали, что скоро рабочие приедут и все посмотрят. Однако до сих пор ничего не сделано. Скоро начнут появляться новости, что еще одно авто провалилось в дыру в асфальте, – пожаловались жители.

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