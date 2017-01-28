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В Ростове после проверки прокуратуры закрыли две платные стоянки

В Ростове после проверки прокуратуры закрыли две платные стоянки

В Первомайском районе Ростова после проверки прокуратуры закрыли две платные автостоянки на улице Думенко. Стоит отметить, что ранее эти стоянки уже демонтировались правоохранителями.
- В ходе проверки было установлено, что право пользования земельными участками для эксплуатации указанных автостоянок в установленном законом порядке никому не предоставлялось, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Ранее на основании судебных решений службой судебных приставов уже производился их демонтаж.

Несмотря на это, ограждения и помещения для охраны были незаконно восстановлены и стоянки продолжили свою работу.

Прокуратурой были внесены представления в администрацию Первомайского района и отдел полиции в связи с их бездействием и не принятием никаких мер к устранению нарушений. Также были внесены протесты в службу судебных приставов об отмене незаконных решений об окончании исполнительных производств, которые были удовлетворены.

В итоге выявленные нарушения были устранены, а объекты, относящиеся к незаконной автостоянке - демонтированы.

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