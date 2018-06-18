В Ростове после инцидента со швейцарскими фанатами для болельщиков установят дополнительные туалеты





Видео с массово справляющими нужду вблизи «Ростов Арены» швейцарскими болельщиками посмотрели тысячи пользователей Интернета. Среди них был и глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.



«Безусловно, я видел это видео, оно облетело не только Ростовскую область, его увидели даже другие страны», - сказал сити-менеджер.



Глава добавил, что туалетов было достаточно, но болельщики не захотели ими воспользоваться. Тем не менее после инцидента местные власти сделали выводы.

- Мы добавили туалеты там, где это было нужно, - добавил Виталий Кушнарев.



Напомним, 18 июня в Сети появилось видео, на котором запечатлены порядка 30 швейцарских болельщиков, одновременно справляющих нужду вдоль забора по дороге на «Ростов Арену». Поступок иностранных гостей возмутил ростовчан. Жители города осудили поведение фанатов, отметив, что молодые люди могли бы потерпеть до стадиона, где работали туалеты.