Авторизация

Регистрация


  • USD 65.31
  • EUR 75.37
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове после дождя провалилась плитка на Станиславского

В Ростове после дождя провалилась плитка на Станиславского
В Ростове-на-Дону после дождя провалилась плитка на улице Станиславского. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Очевидцы утверждают, что осадки размыли плитку. Пешеходная зона покосилась, а в покрытии образовались дыры. Ростовчане предлагают оштрафовать подрядчика, который занимался укладкой некачественной плитки.

– Надо наложить штраф на компанию. Средства были выделены из бюджета. Мы с вами заплатили за ремонт улицы Станиславского, – отмечают ростовчане.

Некоторые считают, что причина не только в обильных осадках. По их мнению, на пешеходную зону мог заехать транспорт.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.