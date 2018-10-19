В Ростове после дождя провалилась плитка на Станиславского



В Ростове-на-Дону после дождя провалилась плитка на улице Станиславского. Информация об этом появилась в социальных сетях.



Очевидцы утверждают, что осадки размыли плитку. Пешеходная зона покосилась, а в покрытии образовались дыры. Ростовчане предлагают оштрафовать подрядчика, который занимался укладкой некачественной плитки.



– Надо наложить штраф на компанию. Средства были выделены из бюджета. Мы с вами заплатили за ремонт улицы Станиславского, – отмечают ростовчане.



Некоторые считают, что причина не только в обильных осадках. По их мнению, на пешеходную зону мог заехать транспорт.