В Ростове полгода будут кормить бездомных



На Центральном рынке Ростова 15 ноября откроют столовую для бездомных. Получать еду нуждающиеся смогут каждый день до середины апреля.



Благотворительную акцию проводит организация «Ростов без наркотиков». Столовая функционирует уже семь лет подряд. Исторически сложилось, что работает она возле Центрального рынка. Там была проведена первая акция. К тому же в этом районе больше всего бездомных.



Председатель организации Станислав Горяинов рассказал, что для раздачи еды привлекаются воспитанники, которые проходят реабилитацию от нарко- и алкозависимости. Помощь нуждающимся входит в курс их лечения.



- Они начинают чувствовать, что нужны обществу, - рассказал Станислав Горяинов, - что есть люди, которым живётся намного хуже, чем им. Когда они видят бабушек, которым не хватает пенсии, или людей, которые живут в коллекторе, то понимают, что у них есть шанс нормально жить. У них есть родители, есть дом, есть возможность работать. А они всё рушат из-за своей зависимости.



За несколько дней до открытия столовой представители организации ездят по городу, посещая районы большого скопления бездомных, и рассказывают, где они смогут получить еду.



Каждый день в 11 часов все нуждающиеся смогут получать горячий гарнир, мясо, хлеб, чай и булочку.