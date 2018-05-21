В Ростове покажут «Лето», но не всем



Фото: Dp.ru



В Ростове пройдет предпремьерный показ фильма Кирилла Серебренникова «Лето». Земляки режиссера увидят ленту на два дня раньше всероссийской премьеры.



Фильм покажут 5 июня в кинотеатре ТРК «Горизонт». Как сообщили в пресс-службе торгового центра, показ не рассчитан на массовую аудиторию, он будет закрытым. В зале будут только избранные гости. При этом в ТРК отметили, что показ коммерческий.



Самого режиссера на премьере, скорее всего, не будет. На днях суд отклонил жалобы фигурантов дела «Седьмой студии» и их защиты на продление обвиняемым сроков домашнего ареста. Возможно, показ посетит другой знаменитый дончанин, сыгравший одну из ролей в фильме, - лидер группы «Звери» таганрожец Роман Билык.



Напомним, съемки фильма начались в июле 2017 года в Петербурге и продолжались до конца августа, пока режиссера Кирилла Серебренникова не арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, режиссер и двое его коллег, также попавших под следствие, похитили 130 миллионов рублей, выделенных на развитие разработанного Серебренниковым проекта «Платформа».



Фильм «Лето» - о творчестве лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Его действие разворачивается в 1981 году в Ленинграде. Одну из главных ролей, Майка Науменко, в фильме сыграл лидер группы «Звери» Роман Билык. Он же и еще один участник группы написали саундтрек к фильму, за который получили награду на недавно прошедшем Каннском кинофестивале.



Добавим, что монтировать картину Кириллу Серебренникову пришлось, уже находясь под домашним арестом. Несмотря на это, ему вовремя удалось закончить фильм, не нарушив наложенных судом запретов.