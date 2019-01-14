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В Ростове подросток сорвал уроки, распылив в школе баллончик

В Ростове подросток сорвал уроки, распылив в школе баллончик
В Ростове подросток сорвал занятия, распылив перцовый баллончик в школе. Инцидент произошёл 16 января в гимназии № 118 имени В. Н. Цыганова на улице Орбитальной.

Во время уроков по помещению распространился едкий запах. Ученики стали кашлять и задыхаться. Преподаватели поспешили вывести детей на улицу, после чего в школе открыли окна, чтобы проветрить кабинеты.
- По предварительным данным, один из учеников распылил перцовый баллончик в здании школы, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

В результате происшествия никто не пострадал, однако занятия в гимназии после инцидента отменили.

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