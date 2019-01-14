В Ростове подросток сорвал уроки, распылив в школе баллончик



В Ростове подросток сорвал занятия, распылив перцовый баллончик в школе. Инцидент произошёл 16 января в гимназии № 118 имени В. Н. Цыганова на улице Орбитальной.



Во время уроков по помещению распространился едкий запах. Ученики стали кашлять и задыхаться. Преподаватели поспешили вывести детей на улицу, после чего в школе открыли окна, чтобы проветрить кабинеты.

- По предварительным данным, один из учеников распылил перцовый баллончик в здании школы, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.



Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.



В результате происшествия никто не пострадал, однако занятия в гимназии после инцидента отменили.