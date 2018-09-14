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В Ростове под видом салона ритуальных услуг работал игорный клуб

В Ростове под видом салона ритуальных услуг работал игорный клуб

Под вывеской салона ритуальных услуг в Ростове работал покерный клуб. По факту незаконной организации и проведения азартных игр в донской столице на днях возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 40-летний житель Ростова организовал игорный клуб на улице Текучева в Ленинском районе города. В подвальном помещении, оформленном под салон ритуальных услуг, был установлен покерный стол.
- В ходе обыска обнаружено и изъято около пяти тысяч игровых фишек на сумму более семи миллионов рублей, 37 колод игральных карт и иные предметы и атрибуты игорного бизнеса, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Также изъяты блокноты с черновыми записями, отражающими суммы выигрышей и проигрышей игроков.

В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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