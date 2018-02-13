В Ростове почтили память военных, погибших в Афганистане



В Ростове почтили память погибших в Афганистане советских солдат. 15 февраля у Памятника воинам-интернационалистам в парке Плевен собрались ветераны Афганской войны, матери погибших, военные и школьники. Они торжественно возложили цветы и венки к монументу.

- Прошло уже 29 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Радует, что люди сами из года в год приходят, общаются и вспоминают погибших ребят, возлагают цветы, - поделился заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.



Замглавы области пообщался с матерями погибших солдат. Женщины отметили, что памятник нуждается в реставрации. Планируется, что в следующем году, к 30-летию вывода войск из Афганистана, плиты монумента приведут в порядок. Сергей Бондарев заявил, что уже есть проекты реставрации памятника.



