В Ростове почти две недели будут выключать свет в нескольких районах города





Начиная с 6 марта Ростове-на-Дону почти две недели будут выключать свет в нескольких районах города. Причиной отключения электричества станут неотложные работы для исключения аварийных ситуаций на ЛЭП.



Так, с 6 по 20 марта с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:



-ул. Тракторная 51-85, 36-46 А; пер. Рыбалкина; пер. Курильский пер. Экскаваторный ул. Борисоглебская 58-72, 73-93; ул. Иловайская 33-53, 32-64; пер. Экскаваторный;

- ул. Большевистская 30-66, 41-83; ул. Земельная 28-50, 31-65; ул. Дачная 49-99; ул. Таганрогская 90; ул. Северо-Кавказская 32-70, 51-85; ул. Стасова 39-63, 42-72; пер. Госпитальный 1-15, 2-28 .

- ул. Артиллерийская; ул. Тоннельная 8-40, 31-85; пер. Черноморский; ул. Освобождения 13-37; ул. Кооперативная 11-47, 12-28; ул. Павлодарская 55-77, 2-26; ул. Ленина 2-38, 3-19; пер. Моисеенко.

- ул. Мартовицкого; ул. Нариманова 103-117; ул. Краснокурсанская 97-105, 104-116; ул. Плиева 2-50, 1-45; ул. Фурмановская 109-125, 104-118; пер. Ольховский 2-66, 1-45 .



В эти же дни, кроме выходных, света не будет по адресам:



- ул. Нансена 363-389; ул. Березовская; упер. Неженский; л. Пешкова 2-32,1-41; ул. Рылеева 2-30, 3-35; ул. Отдыха 2-24, 1-23; ул. Центральная 1-17, 2-28; ул. Краснопресненская; пер. Новозыбковский.



6 марта с 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:



-ул. 40-я линия 32-64, 5-31; ул. Черевичкина 52-62; ул. Школьная 30-58, 31-41; ул. Рябышева 58-66, 79-93.

-просп. Ворошиловский 10, 17;66-78; ул. Станиславского 73-83, 106-118; ул. Обороны 91-107 ул. Тургеневская 78.

- ул. Благодатная 6 А, 6 Б; ул. Зорге 48, 48/1, 50-54; ул. Содружества 35 .

- ул. 26-я линия 1-27, 2-22; ул. 28-я линия 11-43, 20-50; ул. Тюхряева 1-11; ул. Мурлычёва 2-6, 1-7; ул. Рябышева 1-13, 2-8; ул. Черевичкина 2-4 .

- ул. Комсомольская 49-67, 46-80; ул. 39-я линия 4-24, 1-35; ул. Сарьяна 66-70; ул. 37-я линия 2-8, 5-23; ул. 45 линия 2-14, 1 А .

- пер. Крыловской 10/15.

- ул. Текучева 95-107, 162-174 .



7 марта электричество отключат по следующим адресам:



-ул. 22-я линия 1-7, 2-12; пл. Базарная 5-13, 2-4; ул. 20-я линия 1-11; ул. 24-я линия 2/5; ул. 24-я линия 7 .

-ул. Содружества 66/110.

-ул. 20-я линия 41 .

-ул. Инициативная 2-14, 1-55 .

-ул. Владиленская 9-187, 2-126; ул. Кржижановского 1-75, 2-94; пер. Герцена 29-61,85,87; пер. Норильский 2-42, 1-13; ул. Шатурская 1-29, 10-22; ул. А. Блока 1-33, 2-30; ул. Я. Колоса 9-25, 12-30; пер. Гельца 21-35, 10-26; пер. Боковский 1-9; пер. Рационализаторский 1-53, 2-30; ул. Солидарности 3-129, 2-114; ул. Детская 2-72, 1-79 .

-ул. Тибетская 5-21, 34-62; пер. Бугский; пер. памирский; пер. Измаильский; пер. Кутаисский; пер. 1 Автосборочный .

-пер. Крыловской 10/15; ул. Станиславского 128-132, 91, 95; просп. Соколова 4-10 .



9 марта электричество отключат по адресам:



- просп. Стачки, 235, 235/2, 237; просп. Коммунистический 48/4, 48/5.

-ул. Закруткина 38-62, 35-47; ул. Советская 32-44; ул. 3-я линия 20-32, 15-33; ул. 5-я линия 2-26, 1-31; ул. Мясникова 75-93; ул. 1-я линия 14-40, 15-31; ул. 7-я линия 1-21, 2-20; ул. 9-я линия 2-4 .

- пер. Жлобинский 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4; ул. Пржевальского 21-43, 66-68; ул. Заводская 1-45, 12-18, 20, 20 А, 20 Б, 61/2, 65/2, 79, 81; ул. Магнитогорская 7, 7/1, 7 Б, 36-46; ул. Урицкого 60-78, 65-71.

- ул. 1 Краснодонская; пер. Кленовый 23-41, 30-48; пер. 1 Кольский 20-34, 29-47; пер. Дунайский 26-46, 19-33; пер. Аральский 21-41, 26-46; пер. Чингарский 23-41, 26-44; пер. 2 Кольский 2-22.

10 марта целый день света не будет по адресам:

- просп. Коммунистический 46/1, 48/1, 48/2, 48/3, 50 .

- ул. Заводская 20, 20 А, 20 Б, 65/2; пер. Жлобинский 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4; ул. Магнитогорская 7/1 .

- ул. Нариманова 36-72; л. Пирогова 30-42, 29-39; ул. Криворожская 55-63, 38-62; ул. Днестровская 17-53, 20-54; упер. Оренбуржский 24, 26, 23-33 .



С 6 по 10 марта электричества не будет на следующих участках:



- ул. Атарбекова 22-100, 19-75; Закарпатский 4; ул. Боряна 28-100, 33-95; ул. Пухляковская 22-56, 17-63; ул. Южная 45-79; пер. пос. Мясниковань .

- ул. Нариманова 71-85; пер. Грузинский 1-41, ул. Краснокурсантская 76-88, 67-81; ул. Фурмановская 82-94; пер. Тбилисский 1-53, 2-48; 2-38; пер. Марксистский 1-37 .

- ул. Минский 1-39, 2-38; ул. Камская 57-99, 44-88; 2-48; ул. Волжская 51-97, 56-104; ул. Лесозащитная 25-37; ул. Двинская 19-37, 46-66; ул. 26-го июня 51-99, 48-96; ул. Печорская 36-56, 31-51; ул. Тихого Дона 61-77, 46-60; пер. Читинский 1-23, 2-26 пер. Иркутский 1-51, пер. Архангельский 1-29, 2-28 .

-ул. Солидарности 226-236, 219-279; пер. Гарибальди 1-33, 2-26; ул. Кржижановского 207-235, 236-252; пер. Роговский 1-69, 2-44; ул. Детская 221-263, 196-244; ул. Равенства 36-64, 41-67.

- ул. Владиленская 9-53, 2-44; пер. Норильский 2-6, 1-5; пер. Боковский 1-9; ул. Кржижановского 1-45, 2-66; пер. Герцена 29-61; пер. Рационализаторский 1-31, 2-24.