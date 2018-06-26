В Ростове побит температурный рекорд 2013 года





В Ростове 27 июня побит температурный рекорд пятилетней давности.



В среду температура в донской столице поднялась до +38 градусов. Это на два градуса выше, чем во время предыдущего рекорда этого дня в 2013 году, когда столбики термометров показали +36 градусов. До этого 27 июня температура била рекорды в 1949 году. Тогда термометры зафиксировали +35,3 градуса.



Как сообщалось ранее, аномальная жара продержится на Дону до 29 июня. В эти дни температура будет достигать отметки +40…+41 градус. Но, по прогнозам синоптиков, похолодание придёт на юг страны в начале июля. Его вместе с дождями принесёт грозовой фронт.



Пока же дончанам рекомендуют по возможности оставаться дома, не находиться долго под прямыми солнечными лучами, надевать головные уборы.