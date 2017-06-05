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В Ростове планируют открыть проезд по переулку Нахичеванскому в районе парка 1-го Мая

В Ростове планируют открыть проезд по переулку Нахичеванскому в районе парка 1-го Мая

В Ростове планируют открыть проезд по переулку Нахичеванскому от улицы Суворова до Большой Садовой. Речь идёт об участке, расположенном на территории парка им. 1-го Мая.

Существующий проезд планируется замостить тротуарной плиткой с заменой бортового камня, обустроить дорожными знаками, ограничивающими скорость при въезде в жилую зону. Для реализации этого проекта придётся или сместить, или полностью ликвидировать северо-западный лестничный спуск подземного пешеходного перехода.

Предполагается, что дополнительный автомобильный проезд даст возможность въезда и выезда из жилой зоны улиц Суворова, Пушкинской и переулка Нахичеванский, а также увеличит пропускную способность улицы Суворова.

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