В Ростове планируют открыть проезд по переулку Нахичеванскому в районе парка 1-го Мая





В Ростове планируют открыть проезд по переулку Нахичеванскому от улицы Суворова до Большой Садовой. Речь идёт об участке, расположенном на территории парка им. 1-го Мая.



Существующий проезд планируется замостить тротуарной плиткой с заменой бортового камня, обустроить дорожными знаками, ограничивающими скорость при въезде в жилую зону. Для реализации этого проекта придётся или сместить, или полностью ликвидировать северо-западный лестничный спуск подземного пешеходного перехода.



Предполагается, что дополнительный автомобильный проезд даст возможность въезда и выезда из жилой зоны улиц Суворова, Пушкинской и переулка Нахичеванский, а также увеличит пропускную способность улицы Суворова.