В Ростове переулок Семашко затопило кипятком



В Ростове переулок Семашко затопило кипятком. Коммунальная авария произошла рано утром на пересечении переулка с улицей Тургеневской.



Дорога, на которой недавно уложили асфальт, превратилась в настоящую реку. Пешеходы с трудом её преодолевают. Перейти на противоположную сторону, не замочив ноги, невозможно. От воды вверх поднимается густой белый пар. Переулок заволокло, словно туманом.



На месте порыва уже работает аварийная бригада. Но когда порыв будет устранен, неизвестно. Наверняка к этому моменту на улицу вытекут десятки кубометров воды.



