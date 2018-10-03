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В Ростове перекроют дороги из-за эстафеты огня

В Ростове перекроют дороги из-за эстафеты огня
В связи с проведением эстафеты огня в Ростове перекроют несколько дорог. Эстафета XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 пройдет 8 октября.

Движение будет закрыто с 11:00 до 12:00 на Большой Садовой на участке между проспектами Кировским и Ворошиловским.
В это же время перекроют Ворошиловский проспект от площади Гагарина до Большой Садовой.
- На этом же участке с 5:00 до 13:00 будет запрещена остановка транспорта, - сообщил департамент автодорог Ростова-на-Дону.

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