В Ростове перекроют дороги из-за эстафеты огня



В связи с проведением эстафеты огня в Ростове перекроют несколько дорог. Эстафета XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 пройдет 8 октября.



Движение будет закрыто с 11:00 до 12:00 на Большой Садовой на участке между проспектами Кировским и Ворошиловским.

В это же время перекроют Ворошиловский проспект от площади Гагарина до Большой Садовой.

- На этом же участке с 5:00 до 13:00 будет запрещена остановка транспорта, - сообщил департамент автодорог Ростова-на-Дону.