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В Ростове перекроют центральные улицы из-за эстафеты огня универсиады

В Ростове перекроют центральные улицы из-за эстафеты огня универсиады
В Ростове перекроют центральные улицы из-за эстафеты огня универсиады. Движение ограничат 8 октября с 11:00 до 12:00 на улице Большой Садовой, на участке от проспекта Кировского до проспекта Ворошиловского.

Кроме того, проезд запретят на проспекте Ворошиловском от улицы Большой Садовой до площади Гагарина. Также на этом участке нельзя будет парковать транспортные средства с 5:00 до 13:00.

Отметим, XXIX Всемирная зимняя универсиада-2019 состоится в Красноярске со 2 по 12 марта. В донской столице 8 октября участники эстафеты огня пробегут с факелом по центральным улицам города.

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