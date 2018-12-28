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В Ростове пенсионер пропал без вести

В Ростове пенсионер пропал без вести
В донской столице ищут пенсионера, который ушел из дома и не вернулся. Анатолий Евруев пропал 29 декабря.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», рост разыскиваемого - 172 сантиметра, он худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Пенсионер носит усы.

В день пропажи Анатолий Андреевич был одет в джинсовую куртку, черную шапку и свитер в полоску. С собой у него документы.

Все, кто знает, где может находиться пенсионер, могут позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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