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В Ростове пассажир подрался с таксистом

В Ростове пассажир подрался с таксистом

В Ростове пассажир подрался с таксистом. Потасовка между мужчинами произошёл вечером 27 января на улице Клубной в районе дома № 7.

Конфликт возник из-за нежелания пассажира оплатить поездку, сообщает DonDay.ru. Ростовчанин отказался платить 80 рублей за поездку, когда водитель доставил его к месту назначения. Подвыпивший 35-летний пассажир набросился с кулаками на 27-летнего таксиста. Мужчины стали драться и валяться в снегу.

Очевидцы происшествия вызвали на место полицейских. Правоохранители доставили обоих участников потасовки в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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