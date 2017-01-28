В Ростове пассажир подрался с таксистом





В Ростове пассажир подрался с таксистом. Потасовка между мужчинами произошёл вечером 27 января на улице Клубной в районе дома № 7.



Конфликт возник из-за нежелания пассажира оплатить поездку, сообщает DonDay.ru. Ростовчанин отказался платить 80 рублей за поездку, когда водитель доставил его к месту назначения. Подвыпивший 35-летний пассажир набросился с кулаками на 27-летнего таксиста. Мужчины стали драться и валяться в снегу.



Очевидцы происшествия вызвали на место полицейских. Правоохранители доставили обоих участников потасовки в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.