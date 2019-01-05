В Ростове ожидается усиление ветра до 18 м/c



Фото: Rv-ryazan.ru

В донской столице в ближайшие дни ожидается усиление ветра.



По данным Ростовского гидрометеоцентра, 11 и 12 января в Ростове порывы ветра будут достигать 18 м/с. Кроме того, прогнозируют снег, мокрый снег и дождь. Возможен туман, на дорогах - гололёд.

- Возможны обрывы линий электропередачи, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, увеличение числа ДТП, - предупреждают в управлении ГО и ЧС Ростова.



Ростовчанам рекомендуют не оставлять машины и детские коляски под деревьями и конструкциями. Водителей просят соблюдать скорость, не мешать работе снегоуборочной техники.



Добавим, что в пятницу в Ростове утром температура - до -1…+1, днём - до +2…+4. В субботу в донской столице будет небольшой мороз и снег.