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В Ростове ожидается усиление ветра до 18 м/c

В Ростове ожидается усиление ветра до 18 м/c
Фото: Rv-ryazan.ru
В донской столице в ближайшие дни ожидается усиление ветра.

По данным Ростовского гидрометеоцентра, 11 и 12 января в Ростове порывы ветра будут достигать 18 м/с. Кроме того, прогнозируют снег, мокрый снег и дождь. Возможен туман, на дорогах - гололёд.
- Возможны обрывы линий электропередачи, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, увеличение числа ДТП, - предупреждают в управлении ГО и ЧС Ростова.

Ростовчанам рекомендуют не оставлять машины и детские коляски под деревьями и конструкциями. Водителей просят соблюдать скорость, не мешать работе снегоуборочной техники.

Добавим, что в пятницу в Ростове утром температура - до -1…+1, днём - до +2…+4. В субботу в донской столице будет небольшой мороз и снег.

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