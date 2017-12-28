В Ростове ожидается снег с дождём



Фото: Krasnodar-sochi.ru



В Ростове прогнозируют снег с дождём. Осадки ожидаются во второй половине дня в четверг, 4 января.



Днём в донской столице температура воздуха поднимется до +2 градусов, но из-за холодного ветра на улице будет ощущаться как -4. При этом влажность составит 79% днём и 85% вечером. К вечеру температура опустится до -1, а ночью - до -2 градусов.



Согласно данным Гидрометцентра России, вероятность осадков составляет 83%. По прогнозу синоптиков, снег с дождём будет идти до вечера.



В Ростовской области облачно, с прояснениями. Местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах -

туман и гололёд. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с.



Температура воздуха ночью - от 0 до -5 градусов, при прояснениях - до -8, днём - от -2 до +3 градусов.