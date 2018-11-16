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В Ростове ожидаются понижение температуры до -5 и гололёд

В Ростове ожидаются понижение температуры до -5 и гололёд
Фото: Hotgeo.ru

К вечеру вторника дороги Ростова грозят превратиться в настоящий каток. На протяжении всего дня в донской столице не прекращается дождь, который время от времени сменяется изморозью. Сейчас по дорогам и тротуарам бегут реки. В конце дня они могут превратиться в настоящий каток.

По прогнозам синоптиков, к ночи 20 ноября температура в Ростове опустится до минусовых отметок. В ночь со вторника на среду продолжит идти снег, а мороз усилится до -5 градусов.

В среду, 21 ноября, в Ростове днём - до -1 градуса, небольшой снег.

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