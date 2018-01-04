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В Ростове ожидаются мокрый снег, гололедица и порывистый ветер

В Ростове ожидаются мокрый снег, гололедица и порывистый ветер
В Ростове ожидаются мокрый снег, гололедица и порывистый ветер. По информации Ростовского гидрометцентра, в ночь с 8 на 9 января погода в донской столице ухудшится. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, из-за чего на дорогах возникнет гололедица. Температура воздуха снизится до -3 градусов, скорость северо-западного ветра при порывах достигнет 18 м/с.

Возможны нарушения электроснабжения, повреждения крыш и повалы деревьев. Вероятность возникновения автомобильных заторов и аварий на дорогах возрастет.

Управление по делам ГО и ЧС предупреждает горожан, что необходимо убрать с открытых балконов вещи, которые могут быть подхвачены ветром, во время перебоев с электроэнергией отключить электроприборы, не оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим и парковаться только на стоянках.

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