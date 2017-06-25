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В Ростове ожидается аномальная жара до +37 градусов

В Ростове ожидается аномальная жара до +37 градусов

В Ростове на этой неделе ожидается сильная жара. По прогнозам синоптиков, воздух в донской столице прогреется до +37 градусов.

Начиная со вторника, 27 июня, температура воздуха будет только расти и в результате к концу недели достигнет аномальных отметок.

В связи с этим в регионе ожидается высокая пожароопасность 4-го класса. Также прогнозируется повышенная влажность и переменный ветер, скорость 3-8 м/с.

Жителям Ростовской области не рекомендуется разводить костры и бросать непотушенные сигареты из окон, так как существует угроза возникновения ландшафтных пожаров.

Дончан просят убрать с дачных участков строительные материалы и стекло.

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