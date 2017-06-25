В Ростове ожидается аномальная жара до +37 градусов





В Ростове на этой неделе ожидается сильная жара. По прогнозам синоптиков, воздух в донской столице прогреется до +37 градусов.



Начиная со вторника, 27 июня, температура воздуха будет только расти и в результате к концу недели достигнет аномальных отметок.



В связи с этим в регионе ожидается высокая пожароопасность 4-го класса. Также прогнозируется повышенная влажность и переменный ветер, скорость 3-8 м/с.



Жителям Ростовской области не рекомендуется разводить костры и бросать непотушенные сигареты из окон, так как существует угроза возникновения ландшафтных пожаров.



Дончан просят убрать с дачных участков строительные материалы и стекло.