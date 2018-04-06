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В Ростове отопительный сезон завершится 11 апреля

В Ростове отопительный сезон завершится 11 апреля

В Ростове отключат отопление 11 апреля. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.
- Согласно Постановлению администрации Ростова-на-Дону №390 от 10 апреля, завтра, 11 апреля, в южной столице завершается отопительный сезон, - сообщили в мэрии.

Добавим, что с окончанием отопительного сезона коммунальщики начинают подготовку к следующей зиме. Это означает, что совсем скоро начнётся отключение горячей воды. Традиционно ростовчанам придётся провести две или более недель без горячего водоснабжения.

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