В Ростове отопительный сезон завершится 11 апреля
В Ростове отключат отопление 11 апреля. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.
- Согласно Постановлению администрации Ростова-на-Дону №390 от 10 апреля, завтра, 11 апреля, в южной столице завершается отопительный сезон, - сообщили в мэрии.
Добавим, что с окончанием отопительного сезона коммунальщики начинают подготовку к следующей зиме. Это означает, что совсем скоро начнётся отключение горячей воды. Традиционно ростовчанам придётся провести две или более недель без горячего водоснабжения.