В Ростове отменили ряд остановок электрички в черте города



Фото: «Ростов-Транспорт»



У городских электричек отменили ряд остановок в черте Ростова.



По новому расписанию, которое вступило в силу 9 декабря, поезд № 6155 Ростов - Лихая не будет останавливаться на Развилке и в Красном Аксае. Поезд № 6158 Каменоломни - Ростов пройдёт мимо остановок Красный Аксай, Орджоникидзе и Октября. Об этом 10 декабря сообщил «Ростов-Транспорт».

- Такой подход представляется нам ошибочным. Особенно удивляет отмена остановки на о.п. Октября, которой пользовались жители густонаселённого микрорайона в границах улиц Мечникова, переулка Мебельного, Ленина и Нагибина, а также работники и посетители ТЦ «РИО», студенты ДГТУ, которые через парк добирались в кампус университета, - рассказал руководитель проекта «Ростов-Транспорт» Игорь Негодаев.



Отметим, что власти Ростова и руководство Северо-Кавказской пассажирской компании не раз говорили о необходимости развития городской электрички. Однако отмена остановок в черте города явно не будет этому способствовать.