Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове отменили ряд остановок электрички в черте города

В Ростове отменили ряд остановок электрички в черте города
Фото: «Ростов-Транспорт»

У городских электричек отменили ряд остановок в черте Ростова.

По новому расписанию, которое вступило в силу 9 декабря, поезд № 6155 Ростов - Лихая не будет останавливаться на Развилке и в Красном Аксае. Поезд № 6158 Каменоломни - Ростов пройдёт мимо остановок Красный Аксай, Орджоникидзе и Октября. Об этом 10 декабря сообщил «Ростов-Транспорт».
- Такой подход представляется нам ошибочным. Особенно удивляет отмена остановки на о.п. Октября, которой пользовались жители густонаселённого микрорайона в границах улиц Мечникова, переулка Мебельного, Ленина и Нагибина, а также работники и посетители ТЦ «РИО», студенты ДГТУ, которые через парк добирались в кампус университета, - рассказал руководитель проекта «Ростов-Транспорт» Игорь Негодаев.

Отметим, что власти Ростова и руководство Северо-Кавказской пассажирской компании не раз говорили о необходимости развития городской электрички. Однако отмена остановок в черте города явно не будет этому способствовать.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.