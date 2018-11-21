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В Ростове отменили концерт Скриптонита

В Ростове отменили концерт Скриптонита
Выступление рэпера Скриптонита отменили в Ростове. Концерт должен был состояться 22 ноября. Однако представители артиста написали в Сети, что мероприятия не будет.

В сообщении указано, что часть музыкантов, выступающих вместе со Скриптонитом, находится в донской столице. Другие же участники группы не могут вовремя прилететь в город по вине авиакомпании.

Музыканты успокоили ростовчан, сказав, что концерт переносится. Теперь выступление состоится 17 декабря.

Скриптонит — Адиль Жалелов — исполнитель из Казахстана и битмейкер, участник творческого объединения Gazgolder.

Напомним, 20 ноября силовики сорвали выступление рэпера Хаски.

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