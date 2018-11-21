В Ростове отменили концерт Скриптонита



Выступление рэпера Скриптонита отменили в Ростове. Концерт должен был состояться 22 ноября. Однако представители артиста написали в Сети, что мероприятия не будет.



В сообщении указано, что часть музыкантов, выступающих вместе со Скриптонитом, находится в донской столице. Другие же участники группы не могут вовремя прилететь в город по вине авиакомпании.



Музыканты успокоили ростовчан, сказав, что концерт переносится. Теперь выступление состоится 17 декабря.



Скриптонит — Адиль Жалелов — исполнитель из Казахстана и битмейкер, участник творческого объединения Gazgolder.



Напомним, 20 ноября силовики сорвали выступление рэпера Хаски.