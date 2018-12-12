В Ростове отменили концерт популярного рэпера Элджея



Фото: Geometria.ru

Концерт популярного рэпера Элджея отменили в Ростове.



Выступление должно было состояться 14 декабря в одном из культурно-спортивных комплексов города. Но за день до концерта организаторы сообщили, что мероприятия не будет.



Концерт перенесли на 22 июня. Представители исполнителя заверили, что билеты, купленные на декабрьское мероприятие, будут действительны. Фанаты, которые не смогут посетить выступление летом, могут сдать квитки и вернуть за них деньги.



В администрации площадки, где должен был пройти концерт, сообщили, что мероприятие отменено из-за болезни музыканта. Чем именно болен Элджей, организаторы не сообщили.



Добавим, что концерты рэпера ранее отменили в Ставрополе, Минске и Якутске. В Якутии неизвестные угрожали хип-хоп-исполнителю расправой.



Напомним, что в донской столице это не первый не состоявшийся рэп-концерт. 22 ноября в Ростове отменили выступление Скриптонита. По информации организаторов, не все музыканты смогли прилететь в Ростов из-за недобросовестной авиакомпании. За два дня до этого, правоохранители сорвали концерт Хаски. Артист был вынужден выступать без музыки и микрофона.