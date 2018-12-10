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В Ростове открыли движение по улице Нансена

В Ростове открыли движение по улице Нансена
По улице Нансена в Ростове открыли дорогу. Движение транспорта было возобновлено 13 декабря.

Напомним, ремонт длился три месяца. Работы начались в сентябре, что принесло ростовчанам немало неудобств. Ежедневно автомобилисты простаивали в пробках по несколько часов утром и вечером.

Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, местные власти приняли решение на время отменить полосу движения для общественного транспорта на проспекте Нагибина от площади Ленина до Гагарина. Также был разрешен поворот на кольцо ЦГБ вправо, в направлении Сельмаша. Однако значительно на ситуацию это не повлияло.

Тем временем на путепроводе заменили дорожное покрытие, фундамент, перила и опоры пролетных конструкций моста. На ремонт было потрачено 55 млн рублей. По плану открытие движения по путепроводу должно было состояться 15 декабря.

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