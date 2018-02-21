В Ростове открылась выставка подлинного оружия возрастом более 250 лет



На выставке в Ростове представили уникальные экспонаты подлинного оружия возрастом более 250 лет.



21 февраля в областном краеведческом музее открылась экспозиция Тульского государственного музея оружия «Слава российского оружия». На выставке представлено 100 уникальных экспонатов подлинного оружия. Коллекция состоит из палашей, сабель, шпаг, шашек, тесаков, алебард, штуцеров, мушкетонов, карабинов, винтовок, пистолетов, револьверов и других предметов вооружения второй половины XVIII – первой половины ХХ века.



Выставка посвящена 100-летию создания Красной армии. Она проводится в рамках цикла обменных выставок между музеями Ростовской области и России. На ней демонстрируются подлинные образцы холодного и огнестрельного оружия, с которым российские войска прошли через сражения Семилетней, Русско-турецких, Отечественной, Крымской, Первой мировой и Великой Отечественной войн.



На выставке представлен уникальный палаш Лейб-гвардии конного полка. Его фотография помещена на афише выставки.

- Это рубяще-колющее клинковое холодное оружие с прямым и длинным клинком, широким к концу, - рассказал научный сотрудник Тульского государственного музея оружия Тимур Петраков. - Он интересен своей художественной отделкой. Его эфес представляет собой герб Российской империи. Интерес у ростовчан наверняка вызовет казачье ружье образца 1832 года.







В 1844 году в России в целях экономии был издан приказ о переделке ударно-кремневых ружей и пистолетов в капсюльные, которые практически не давали осечек и были значительно удобнее в обращении, чем ударно-кремневые. Примером такого переделанного оружия служит представленное на выставке казачье ружье. При этом заменялся только замок, а само ружье оставалось прежним.



Самому раннему из представленных экспонатов - около трех веков. С точностью до года датировать эти предметы невозможно, поскольку в то время еще не было образцового оружия. Все предметы на выставке подлинные, но некоторые из них даже не подвергались реставрации. Здесь также можно увидеть современные реплики мундиров XIX века, легендарный пулемет Максима, пистолет ТТ и другие образцы вооружения.



