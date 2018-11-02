В Ростове отключат свет в двух домах



В Ростове почти на сутки в двух домах перекроют подачу электроэнергии. Об этом сообщает МКП «Ростгорсвет».



Так, 8 ноября с 9 до 16 часов света не будет по адресам: Гарнизонный, 3 и Жданова, 1/5.



Отключение связано с техническим обслуживанием оборудования.