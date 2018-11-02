В Ростове осудят капитана порта, получившего крупную взятку



В Ростове-на-Дону осудят капитана порта «Администрация морских портов Азовского моря», получившего крупную взятку. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Получение должностным лицом взятки за бездействие в пользу взяткодателя».



По версии следствия, 6 мая руководитель находился в одном из кафе донской столицы. Здесь он получил взятку в сумме 1 миллион рублей. Взамен капитан гарантировал не препятствовать выходу судов из места отстоя в Александровском ковше акватории. Он также обещал оказывать покровительство владельцу судов.



В настоящее время расследование завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.