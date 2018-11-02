Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове осудят капитана порта, получившего крупную взятку

В Ростове осудят капитана порта, получившего крупную взятку
В Ростове-на-Дону осудят капитана порта «Администрация морских портов Азовского моря», получившего крупную взятку. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Получение должностным лицом взятки за бездействие в пользу взяткодателя».

По версии следствия, 6 мая руководитель находился в одном из кафе донской столицы. Здесь он получил взятку в сумме 1 миллион рублей. Взамен капитан гарантировал не препятствовать выходу судов из места отстоя в Александровском ковше акватории. Он также обещал оказывать покровительство владельцу судов.

В настоящее время расследование завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.