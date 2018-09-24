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В Ростове осудили обвиняемого в подготовке теракта в ТЦ Новочеркасска

В Ростове осудили обвиняемого в подготовке теракта в ТЦ Новочеркасска
Северо-Кавказский окружной военный суд вынес решение в отношении 22-летнего жителя Новочеркасска, обвиняемого в подготовке теракта. Дело было рассмотрено в особом порядке 27 сентября.

В суде было установлено, что с марта по апрель 2017 года молодой человек подготавливал взрыв в торговом центре «Арбат», расположенном в Новочеркасске. При обыске у него были обнаружены три тротиловые шашки массой 580 граммов и электрический детонатор.

Несколько раз вместе с подельником обвиняемый приходил в торговый центр на улице Ермака. Они изучили расположение торговых точек и возможные места установки взрывчатки.

Довести до конца задуманное сообщникам не удалось. В мае 2017-го подозреваемых задержали.
- Приговором суда житель Новочеркасска признан виновным и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СКВО.

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