В Ростове осудили мошенницу, похитившую 200 тысяч



В Ростове осудили мошенницу, похитившую свыше 200 тысяч рублей. Женщине вынесли приговор по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».



Установлено, что обвиняемая Строганова за 50 тысяч обещала потерпевшему трудоустройство на предприятии. Еще 20 тысяч она взяла за возможность не проходить стажировку. По такой же схеме мошенница получила деньги еще от троих человек.



Суд признал Строганову виновной в совершении преступления. Ее приговорили к двум годам лишения свободы.