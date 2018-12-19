В Ростове осудили экс-супругов, убивших двух женщин и мужчину



Наталья Палаткина

Ростовский областной суд вынес решение в отношении бывших супругов, расправившихся с двумя женщинами и мужчиной.



Во всех случаях Александр и Наталья Палаткины убивали своих жертв из-за денег. В июле 2017 года, зная, что у бывшей одноклассницы Палаткиной - 38-летней Веры Кравец - есть крупная сумма денег, под выдуманным предлогом они вывезли её за город. В Родионово-Несветайском районе преступники вытащили женщину из машины и задушили ремнём от брюк. Её тело злоумышленники спрятали в камышах. Забрав 45 тысяч рублей, которые Вера взяла с собой, Палаткины скрылись.





Последняя жертва бывших супругов Палаткиных - Вера Кравец



Супругов задержали через несколько дней. В ходе расследования выяснилось, что на их счету - не одно убийство. В апреле 2017 года они вывезли свою знакомую в безлюдное место в Аксайском районе. Бывшие муж и жена сказали женщине, что едут к целительнице. Злоумышленники задушили знакомую и забрали у неё 300 тысяч рублей.



А в августе 2016 года Наталья Палаткина задушила своего товарища, чтобы не возвращать ему долг - 50 тысяч рублей.

- Палаткины признаны виновными в разбое и убийствах, - рассказали в Генпрокуратуре России. - Мужчину приговорили к 17 годам и шести месяцам, а женщину - к 18 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.