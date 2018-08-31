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В Ростове осудили 22-летнего парня за подготовку теракта в Новочеркасске

В Ростове осудили 22-летнего парня за подготовку теракта в Новочеркасске

В Ростове вынесли приговор 22-летнему Максиму Мартынову, обвиняемому в подготовке теракта в одном из торговых центров Новочеркасска.

Суд посчитал вину молодого человека доказанной. Ему вменялось обвинение по двум статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Подготовка к террористическому акту».

Как сообщалось ранее, по версии следствия в 2017 году 22-летний Максим Мартынов, уроженец Ростовской области, вместе с сообщником готовили теракт в одном из торговых центров Новочеркасска. При обыске у молодого человека нашли несколько тротиловых шашек и гранату.

Северо-Кавказский окружной военный суд признал Мартынова виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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