В Ростове определят перевозчиков на 13 маршрутов общественного транспорта



В Ростове-на-Дону определят перевозчиков на 13 маршрутов общественного транспорта. Информация о конкурсе появилась на портале «Ростовский городской транспорт».



Осенью в дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры так и не определили компании, которые будут обслуживать данные маршруты. Теперь в учреждении снова попытаются назначить перевозчиков на следующие маршруты: № 18 Суворовский – пл. Карла Маркса; № 24 ул. Горсоветская – Главный ж/д вокзад, № 30 аквапарк «Осьминожек» – пр. Сельмаш; № 33 В. Темерник – Главный автовокзал; № 42 ЖК «Платовский» – Ц. рынок; № 51 ул. Мечникова – Ц. рынок – ул. Мечникова,№ 61 ул. Мечникова – Ц. рынок – ул. Мечникова; № 69 Темерник – Ростовское море – СТ «Агропром»; № 69а Темерник – Ростовское море – СТ «Агропром»; № 72 Ц. рынок – завод «Эмпилс»; № 81 Сельмаш – мкр. Суворовский; № 89 пр. Сельмаш – Темерник.



К перевозчикам предъявляют ряд требований. Например, парк транспортных средств должен быть на 30% оснащен кондиционерами и оборудованием для инвалидов. Победителя планируют назвать 25 января.