В Ростове определили места водоосвящения на Крещение



Фото: Landmarks.ru

Управление по делам ГО и ЧС Ростова опубликовало список мест Великого водоосвящения в праздник Крещения Господня.



На указанных площадках будет совершён обряд водосвятия. У воды будут дежурить медики и спасатели.



Таинство омовения можно будет совершить в следующих местах:

- на улицах Орская – Грациозная (Спасский храм), перед дамбой Ростовского моря, 18 января с 20.00 до 00.00 и 19 января с 00.00 до 18.00;

- на улице Прокофьева, 34, в Ростовском море (храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии), 19 января с 11.00 до 17.00;

- на проспекте Космонавтов – улице Капустина, 8, в Северном водохранилище, 18 января с 19.30 до 22.00;

- на улице Неклиновской, 4, в источнике Свято-Иверского женского монастыря, 18 января с 11.00 до 13.00 и 19 января с 2.00 до 5.00;

- на проспекте Коммунистическом, 38б, в источнике Георгиевском, ст. Первомайская (храм св. вмч. Георгия Победоносца), 19 января с 5.00 до 6.30;

- на улице Портовой, 72, в гремучем источнике (храм прп. Серафима Саровского ДДС), 19 января после литургии крестным ходом от храма к источнику с 10.30 до 12.30;

- на улице Всесоюзной, 167 (купель на территории Преполовенского храма) 18 января с 11.00 до 19.00, 19 января с 9.00 до 21.00;

- на улице Чапаевской, 18, в Ботаническом саду ЮФУ на Серафимовском источнике (Свято-Никольский храм), 18 января с 14.30 до 15.30;

- на улице Баграмяна, 1, в источнике «Сурб Хач» (церковь монастыря «Сурб Хач» (Св. Креста)), с 21.00 18 января до 2.00 19 января.