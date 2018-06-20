В Ростове ограничат движение транспорта в день матча Южная Корея - Мексика





В день проведения матча Южная Корея - Мексика, 23 июня, в Ростове организуют зоны ограничения движения.



Движение будет разрешено только городскому пассажирскому транспорту, автобусам-шаттлам, экстренным службам и аккредитованному транспорту.



Так, с 6 часов утра дня мачта и до 6 утра следующего дня проезд будет перекрыт на следующих участках:



- на улице Большой Садовой (от переулка Крепостного до проспекта Театрального);

- на Театральной площади и проспекте Театральном (от улицы Социалистической до М.

Горького;

- на улице Московской (от переулка Соборного до проспекта Ворошиловского;

- в западной части Ворошиловского моста;

- на улице Левобережной (на участке от въезда на парковку P3 в северо-западной части стадиона до Восточного кольца (кольцевое пересечение магистрали от Южного подъезда с Левобережной)).



На перечисленных участках будут организованы пешеходные зоны. Движение любого транспорта запрещено.



Кроме того, проехать нельзя будет по следующим отрезкам:

- улица Большая Садовая на участке от проспекта Ворошиловского до переулка Крепостного;

- переулок Крепостной на участке от улицы Суворова до Большой Садовой;

- улица Серафимовича на отрезке от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского;

- проспект Ворошиловский на участке от Большой Садовой до Ворошиловского

моста;

- на верховой части Ворошиловского моста;

- на Южном подъезде к Ростову-на-Дону от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста;

- на магистрали от Южного подъезда до улицы Левобережной;

- на Левобережной от Ворошиловского моста до въезда на парковку Р3 и от кольцевого пересечения с магистралью от Южного подъезда до Чемордачки.



Пересечь Большую Садовую на транспорте в день матча можно будет по проспектам Соколова и Кировскому.



Напомним, с 13 мая по 15 августа движение транспорта запрещено на площади Театральной, на Театральном проспекте от улицы Социальстической до Большой Садовой, а также на улице Советской на участке от Каяни до переулка Краснофлотского.