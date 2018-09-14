В Ростове ограничат движение транспорта из-за футбольного матча



В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта из-за футбольного матча. Так, 22 сентября нельзя будет проехать по некоторым улицам.



С 15:00 до 23:00 будет закрыто сквозное движение по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона «Ростов Арена».



Кроме того, с 16:30 до 23:00 будет прекращено движение по съезду с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной.



Напомним, 22 сентября «Ростов» встретится с «Уфой». Матч состоится на «Ростов Арене» в 19:00