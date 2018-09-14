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В Ростове ограничат движение транспорта из-за футбольного матча

В Ростове ограничат движение транспорта из-за футбольного матча
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта из-за футбольного матча. Так, 22 сентября нельзя будет проехать по некоторым улицам.

С 15:00 до 23:00 будет закрыто сквозное движение по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона «Ростов Арена».

Кроме того, с 16:30 до 23:00 будет прекращено движение по съезду с Южного подъезда к городу на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной.

Напомним, 22 сентября «Ростов» встретится с «Уфой». Матч состоится на «Ростов Арене» в 19:00

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