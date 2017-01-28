В Ростове ограбили дочь пресс-секретаря областного управления занятости населения





В Ростове двое мужчин ограбили дочь пресс-секретаря областного управления занятости населения Ольги Кобец Екатерину.



Нападение произошло около 22 часов 27 января на перекрестке улицы Горького и проспекта Ворошиловского, когда девушка прогревала автомобиль.

«Катя сидела в машине на водительском месте, прогревала машину, - рассказала на своей страничке в соцсети Ольга Кобец. - Один отвлек ее, постучавшись в стекло, второй разбил стекло пассажирской двери и вытащил сумку.



В украденной сумке были духи, косметика и документы – водительские права, страховка на машину и техпаспорт. А вот деньги и телефон преступникам не достались, так как девушка держала их не в сумочке. По словам Ольги Кобец, дочь уже написала заявление в полицию. Правоохранители составили фоторобот грабителей.



Напомним, недавно рядом с Привокзальной площадью произошел похожий случай. Там, мужчина действовал один. Он разбил окно «ВАЗ-21099» и силой отобрал у сидевшей в машине девушки мобильный телефон.