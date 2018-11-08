В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся дождей и снега



В Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение. Ростовский гидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды 11 ноября.



Сообщается, что в ночь на 11 ноября температура опустится ниже нуля. Порывы ветра при этом будут достигать 23 метров в секунду. В городе пройдут сильные дожди, и выпадет снег.



– В этот день могут обрываться линии электропередачи, падать деревья. Возможно увеличение числа ДТП из-за гололеда на дорогах, – прокомментировали в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.



В связи с ухудшением погодных условий ростовчан просят не ставить автомобили и коляски под деревьями и конструкциями. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим.