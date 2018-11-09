В Ростове объявилась мать девочки, брошенной на улице



Спустя месяц поисков нашлись люди, называющие себя родителями четырёхлетней Ксюши. Всё это время она находилась в социально-реабилитационном центре.



Девочка не могла вспомнить, как оказалась на улице. При этом работники центра отмечали, что воспитанием ребёнка явно занимались. Ксюша знает много песен и стихов и развита по своим годам.



На днях в органы опеки обратилась женщина и назвала себя матерью малышки. Тем не менее у объявившейся родственницы нет документов, подтверждающих, что Ксюша действительно её дочь. Как сообщает DonDay.ru, женщина заявила, что отец ребёнка уехал в ДНР оформлять бумаги на жильё. У него же находится и свидетельство о рождении девочки. Как только предполагаемые родители привезут документы, им разрешат навестить Ксюшу.



Напомним, 19 октября полицейские нашли девочку в компании в бездомных около Центрального рынка. Малышку сначала отправили в ЦГБ. После медосмотра её перевели в социально-реабилитационный центр Ростова.