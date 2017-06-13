В Ростове обсудили программу благоустройства города на 2018-2022 годы

Местные жители смогут выбрать, какие объекты будут модернизированы в ближайшие 5 лет.



В Ростове обсудили программу реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, советник губернатора Ростовской области Светлана Мананкина, партнер КБ «Стрелка» Александра Сытникова, а также директор архитектурного бюро «Проект» Анатолий Мосин рассказали о современном подходе к благоустройству города.



Виталий Кушнарев отметил, что проект в Ростове-на-Дону стартовал достаточно неплохо, а вопросы, которые возникают по ходу реализации, решаются в процессе работы.



Впервые на федеральном уровне предложен системный подход к обустройству городов с пятилетним горизонтом планирования – до 2022 года.



В мае 2017 года в городе была принята подпрограмма «Благоустройство города Ростова-на-Дону» муниципальной программы «Развитие сферы ЖКХ и благоустройства города Ростова-на-Дону».







Её реализация основывается на непрерывном диалоге с жителями города. Ростовчане сами будут выбирать, какие территории донской столицы модернизируют.



В 2017 году по результатам голосования, которое проходило с 12 апреля по 12 мая, жители города предпочли благоустроить пешеходный бульвар в левобережной зоне площадью 15,7 га напротив стадиона «Ростов-Арена». Масштабный проект разбит на два этапа. Реализацию первого планируется завершить до 1 декабря 2017 года.



Сейчас в стадии общественного обсуждения находится еще одна общественная территория – сквер им. А. Собино в Железнодорожном районе города. Если жители города проголосуют за обустройство этого объекта на портале «Активный ростовчанин», то сквер будет включен в программу благоустройства, до конца 2017 года его реконструируют, и он станет многофункциональным парком.



В 2017 году 475.3 млн. рублей будут направлены на благоустройство ростовских дворов. Все дворовые территории добавлены в программу по желанию горожан. На сегодняшний день конкурсный отбор прошли 79 заявок.



По словам ростовского градоначальника, сейчас стартует разработка программы по благоустройству на 2018-2022 годы. Донское правительство вместе с горожанами выберет объекты, которые войдут в неё.







В рамках пилотного проекта «КБ Стрелка» совместно с архитектурным бюро «Проект» разрабатывают концепцию развития улицы Большой Садовой на всем её протяжении, включая прилегающие парки и скверы (парк им. М. Горького, Покровский сквер, сквер им. 1 Мая,Театральная площадь).

- При разработке концепции благоустройства главной улицы Южной столицы авторы стремились учесть интересы различных социальных групп и создать по-настоящему комфортную городскую среду, - отметил директор архитектурного бюро «Проект» Анатолий Мосин. - Сотрудники «Стрелки» учли исторические этапы формирования улицы и пожелания горожан о будущем развитии Большой Садовой.



Создатели концепции предлагают уменьшить ширину автомобильной полосы движения с 5 до 3.5 метров, а оставшееся свободное место выделить пешеходам.

- Мы сужаем текущую проезжую часть, но не боимся пробок, - рассказал Анатолий Мосин, руководитель архитектурного бюро «Проект». Как показывает мировой опыт, выбранная нами ширина полосы вполне подходит для комфортного движения не только легковых, но и грузовых автомобилей. Более того, такое расстояние между линиями дисциплинирует водителей и не позволяет им делать резкие маневры и необоснованно увеличивать скорость.



По словам Анатолия Мосина, при сужении автомобильной дороги ее пропускная способность не изменится. Также появятся платные парковочные места, которые не будут мешать движению машин. Для общественного транспорта планируют соорудить карманы на остановочных комплексах. Каждый такой карман предусматривает стоянку двух низкопольных автобусов.







На центральной улице будет больше газонов, деревьев и кустарников, - сообщает директор архитектурного бюро. – Благодаря озеленению на Большой Садовой станет гораздо прохладнее и комфортнее, даже в самый жаркий день, а еще живая растительность создаст комфортное ощущение безопасности у пешеходов.



Создатели проекта обещают, что на данной улице установят больше разнообразных лавочек, заменят освещение и на пешеходной части замостят плитку более крупного формата.



Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев сообщил, что дизайн-проект должен быть реализован за шесть лет.

Советник губернатора Ростовской области Светлана Мананкина подчеркнула, что в текущем году, мероприятия по благоустройству улицы Большая Садовая будут реализованы в формате промежуточного этапа, предшествующего полной реализации концепции КБ «Стрелка». Благоустройство ул. Большая Садовая в соответствии с концепцией будут включены в пятилетнюю муниципальную программу по благоустройству со сроком выполнения строительно-монтажных работ в 2022 году. Реализованные в 2017 году решения не войдут в противоречие с итоговой концепцией «Стрелки» и создадут предпосылки для дальнейшего выполнения проекта в 2022 году.



Сейчас на Большой Садовой идут работы, включенные в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость работ, с учетом торгов – 148,1 млн. рублей.



До 1 сентября выполнят ремонт асфальта на улице Большой Садовой от Будённовского проспекта до Кировского переулка и до 15 декабря уложат плитку на всем протяжении центральной улицы.



Напомним, проект по благоустройству «Комфортная городская среда в Ростове-на-Дону» рассчитан на 2017-2022 годы. В 2017 году Ростовской области выделено 868.5 млн. рублей. Субсидии получили города – участники Чемпионата Мира по футболу – 2018 (Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог) и моногорода (Гуково, Донецк, Зверево).



