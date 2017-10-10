В Ростове обновили список городских инвестпроектов





Заседание Совета по инвестициям при главе администрации города прошло в Ростове 10 октября. Представители администрации и бизнеса обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов Железнодорожного района.

Сегодня перечень инвестпроектов района включает в себя девять объектов. Их стоимость составляет 47,3 млрд рублей.



Участники встречи определили приоритетные направления развития этой части города. Это строительство жилых комплексов, торговых центров, улучшение транспортной развязки и качества дорожного покрытия. Обсудили и сложившиеся трудности. Так, глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев обратил внимание на проблемы инфраструктуры. Он подчеркнул, что инвесторы должны делать свои здания комфортными и доступными для горожан.

- Во время строительства объектов необходимо учитывать множество факторов, - отметил Виталий Кушнарев. - При возведении жилых комплексов обязательно нужно правильно определить число школ, детских садов, магазинов, которые будут обслуживать местных жителей. Также строящиеся торговые центры должны быть оборудованы достаточным количеством парковочных мест. Если это не будет учитываться, застройщик создаст проблемы для ростовчан, муниципальных властей и собственного бизнеса.







Директор департамента экономики города Светлана Камбулова рассказала присутствующим о внесении изменений и дополнений в Перечень инвестиционных проектов Ростова. В связи с приостановкой на неопределенный срок из списка исключили три проекта. В их числе - реконструкция кинотеатра «Юбилейный» на улице Сержантова, 8. Стоимость этого объекта достигала 80 млн рублей. Также строительство жилого комплекса комфорт-класса в границах улиц 26-я Линия - переулок Кривошлыковский - улица Лекальная - проспект Шолохова. Сумма проекта составляла 8,315 млрд рублей. Приостановлено и строительство торгового центра «Мир ремонта» на улице Доватора, 142 А стоимостью 800 млн рублей.



Кроме того, сроки завершения некоторых объектов перенесены на 2018 год. Это центр обучения персонала с подземной парковкой на проспекте Королева, 14-16 Б; жилой комплекс «Семейный» на территории бывшего аэродрома ДОСААФ (вертолетное поле), участок IV; строительство образовательной организации на 100 мест на Рабочей площади, западнее дома № 6.

- Два инвестиционных проекта на сумму 520 млн исключены из перечня в связи с их завершением - это эксплуатируемая кровля крытой парковки на улице Города Волос, 70 с объемом инвестиций 100 млн рублей и модернизация существующего полиграфического оборудования на Каширской улице, 9/1 с объемом инвестиций 420 млн рублей, - сообщила Светлана Камбулова.







Помимо этого, изменилась стоимость некоторых проектов. Так, увеличен объем инвестиций на 488,6 млн по следующим объектам: жилой дом со встроенной автостоянкой и зонами отдыха на улице Седова, 14 Б с 163,5 млн рублей до 249,6 млн; жилой комплекс «НОРД» вдоль улицы Орбитальная до границы с поселком Щепкин с 9,751 млрд до 10,154 млрд.



Также на заседании Совета принято решение о включении в перечень двух проектов: «Строительство гостиничного комплекса Benmar hotel and SPA (ул. Ченцова, 12/42) и «Строительство центра бытового обслуживания и торговли» (ул. Портовая, 250).



С учетом внесенных изменений перечень будет состоять из 94-х проектов на общую сумму 258,9 млрд рублей.