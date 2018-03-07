В Ростове обманутые дольщики ЖК «Европейский» просят достроить их дома



В Ростове обманутые дольщики ЖК «Европейский» просят достроить их дом. Соответствующая петиция опубликована на портале «Активный ростовчанин».



Люди жалуются на то, что многие из них брали ипотеку или тратили материнский капитал на новое жилье, однако спустя четыре года так и не смогли его получить. Несмотря на то, что деятельность застройщиков была застрахована, дольщики остались обманутыми.



- Кроме того, к нашей просьбе о помощи присоединяются и жители сданных домов района Вертолетное поле, - отмечают члены инициативной группы. - Из-за остановки строительства инфраструктура района - в удручающем состоянии: дорога на улице Тружеников как будто пострадала от военных бомбежек, размеры ям нарушают все существующие ГОСТы. Территория стройки не огорожена, освещение отсутствует, рядом с детским садом расположен литер 24а, с которого падают кирпичи. А если они упадут на голову идущего в сад ребенка? Кто будет нести ответственность?



На данный момент петицию подписали 140 человек из необходимых 500.